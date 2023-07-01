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Спецоперация на Украине

«Выступал против специальной военной операции». Бориса Гребенщикова включили в реестр иноагентов

Минюст объяснил свое решение

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Лидер группы «Аквариум» попал в список вместе с журналистами, депутатом и школой

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30 июня Минюст РФ включил в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова.

— Осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации, — сказано в пояснении ведомства.

Также в список иноагентов попали Ф. Гольдшмидт, журналисты Алексей Горпинченко и Андрей Караулов, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, «Англо-американская школа Москвы», издания Sota. Vision и «Бумага».

ИноагентАквариумБорис ГребенщиковМинюстУкраинаСпецоперация
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