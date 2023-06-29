Картаполов рассказал о причинах конфликта Пригожина с Минобороны

— За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участие в специальной военной операции, — цитирует Картаполова РИА Новости.