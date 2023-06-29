Картаполов рассказал о причинах конфликта Пригожина с Минобороны

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов рассказал, с чем связан конфликт Евгения Пригожина и Министерства обороны. По версии Картаполова, глава ЧВК «Вагнер» не подписал контракт с военным ведомством, и ему отказали в участии в спецоперации.
— За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт с Минобороны. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае «Вагнер» не будет принимать участие в специальной военной операции, — цитирует Картаполова РИА Новости.
Также, по словам Картаполова, Пригожину сообщили, что если он не подпишет контракты с Министерством обороны, ему не будут выделять финансирование.
В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным совершили попытку вооруженного мятежа. К утру они вошли в центр Ростова-на-Дону, заняли несколько административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. Часть вагнеровцев осталась в городе, остальные выдвинулись в сторону Москвы. По факту организации вооруженного мятежа возбудили уголовное дело.
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Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
В ночь на 27 июня Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором, в частности, отметил, что те бойцы ЧВК «Вагнер», которые «остановились у последней черты», смогут продолжить службу в России. Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля 2023 года подписать контракты с военным ведомством.
27 июня Минобороны сообщило о том, что тяжелую технику из ЧВК «Вагнер» готовят к передаче в подразделения ВС РФ. Уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекратили.