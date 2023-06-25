«А серьезно, где полиция?»: как ростовчане братались с бойцами мятежного ЧВК

— Мы просто хотим свое, — отвечает вагнеровец. — Хотим дать понять, что мы никакие не террористы.



— Это и без вас знаем, что вы не террористы, — соглашается женщина. С танка между захваченными зданиями спрыгивает мужчина в камуфляже.

— Нас уже объявили террористами.



— Это же ерунда. Они вас объявят террористами — и кто нас будет защищать? Никто.



— Доблестная армия, — сказал вагнеровец, ухмыльнувшись.



Ставший бесполезным светофор на заблокированной улице загорается красным. Ростовчанин, шедший по зебре, замирает и глядит на вагнеровцев, перегородивших улицу военными машинами.



— ГАИ же нет? Можно идти?



— Сегодня мы здесь ГАИ, — отвечает один, любовно поглаживая цевье автомата.



— А серьезно, где полиция? — интересуется ростовчанка.

