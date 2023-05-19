После приговора Ройзман* выступил с трогательной речью у суда — смотрите его реакцию на приговор

Наши коллеги из E1.RU следили за финальным заседанием в онлайн-трансляции. Прочитайте, как шел процесс над бывшим мэром уральской столицы: от жестких обысков до мягкого обвинения. В защиту политика написали письма Алла Пугачева и Наина Ельцина.

* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.

