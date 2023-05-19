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После приговора Ройзман* выступил с трогательной речью у суда — смотрите его реакцию на приговор

Политика признали виновным в дискредитации армии, но отпустили из зала суда

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За что на самом деле судили Ройзмана*? Собрали все факты в одном видео

Видео: Ирина Шутько, Ксения Беляева / Городские порталы

В Екатеринбурге вынесли приговор Евгению Ройзману*. Политика признали виновным в дискредитации Российской армии. Эксперты сулили ему реальное лишение свободы — ведь в 2022 году его трижды оштрафовали за посты о специальной военной операции. Но спустя девять месяцев разбирательств суд вынес Ройзману* неожиданно мягкий приговор — штраф в 260 тысяч рублей. Что известно об этом громком деле? И какой была первая реакция Ройзмана*? Смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

После оглашения приговора группа поддержки встретила политика аплодисментами, а он в свою очередь выступил с речью:

Я считаю, что это оправдательный приговор в нынешних условиях. Я думаю, что вы сами всё понимаете. Моя задача была в первую очередь не сесть, во вторую очередь — не наговорить себе на новый срок и остаться на своих позициях. Что, в общем-то, я считаю, мне удалось. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Особенно жителей Екатеринбурга, моего родного города. Ну и вообще всех добрых людей. Вам всем огромное спасибо.

Полностью речь политика можно прочитать тут.

Наши коллеги из E1.RU следили за финальным заседанием в онлайн-трансляции. Прочитайте, как шел процесс над бывшим мэром уральской столицы: от жестких обысков до мягкого обвинения. В защиту политика написали письма Алла Пугачева и Наина Ельцина.

* Евгений Ройзман признан иноагентом в РФ.

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