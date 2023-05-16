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СрочноПутин проводит видеовстречу с Андреем Травниковым
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Владимир Путин проводит встречу с губернатором Андреем Травниковым — онлайн из Кремля

Разговор начался с доклада Андрея Травникова главе государства об экономических показателях

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Предыдущая подобная встреча Путина и Травникова состоялась в начале года

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Вечером 16 мая президент России Владимир Путин начал видеоконференцию с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В самом начале разговора слово взял новосибирский политик.

— Спасибо за внимание к Новосибирской области. Я в январе докладывал вам об основных итогах 2022 года и о том, какие точки роста нам дали результаты за пятилетку. Сегодня, только для краткости доклада, — об изменениях за первый квартал текущего года. Хочу подтвердить, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать, — сказал Травников.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видеозапись начала разговора президента и губернатора

Видео: Kremlin.ru

Далее губернатор отметил снижение объемов добычи полезных ископаемых в Новосибирской области. При этом отрасль обрабатывающей промышленности, по словам Травникова, «продолжает прирастать, и рост по итогам первого квартала превысил пять процентов».

— Я думаю, такая тенденция по году продолжится, — сказал Травников.

Материал дополняется.

Предыдущая видеовстреча Путина и Травникова состоялась в январе. Губернатор Новосибирской области рассказал о важных проектах, реализуемых в регионе, и о помощи мобилизованным жителям области и их семьям.

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