Владимир Путин проводит встречу с губернатором Андреем Травниковым — онлайн из Кремля

— Спасибо за внимание к Новосибирской области. Я в январе докладывал вам об основных итогах 2022 года и о том, какие точки роста нам дали результаты за пятилетку. Сегодня, только для краткости доклада, — об изменениях за первый квартал текущего года. Хочу подтвердить, что в 2023 году ситуация в экономике области по-прежнему стабильна. Отрасли, которые набрали в прошлом году хорошие темпы, продолжают прирастать, — сказал Травников.