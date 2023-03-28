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На въезде в Академгородок хотят поставить стелу: как она будет выглядеть

Жители Новосибирска могут высказать замечания и предложения в рамках общественного обсуждения

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Стелу планируют установить на Бердском шоссе у въезда в Академгородок

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На въезде в Академгородок в Новосибирске планируется установка стелы «Город трудовой доблести Новосибирск».

Мэрия Новосибирска проводит общественные обсуждения проекта, предложения будут приниматься до 11 апреля на почту infosovet@admnsk.ru, а результаты объявят 19 апреля на официальном сайте мэрии.

Так выглядит стела по замыслу мэрии Новосибирска

Так выглядит стела по замыслу мэрии Новосибирска

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Исходя из представленной на обсуждение документации, высота стелы — четыре метра, ширина — девять. На объекте сделают крупную надпись «Город трудовой доблести Новосибирск» с гербом Советского района.

Первая стела «Город трудовой доблести» была торжественно открыта в ноябре 2022 года, она расположена на кольце у станции метро «Заельцовская.

Город трудовой доблестиСтелаПамятник
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