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Сияющую стелу на площади Калинина сняли с высоты в Новосибирске — эффектное видео

Торжественное открытие будет завтра

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Сверху площадь выглядит теперь очень эффектно

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Стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» сняли с высоты — вчера на площади Калинина включили подсветку памятника.

Видео опубликовали в группе «Новосибирск 24/7» во «ВКонтакте». Сверху стела выглядит очень эффектно.

На стелу было потрачено 149 миллионов рублей. Устанавливать ее в Новосибирске начали в середине октября. Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о завершении работ. Осталось только благоустроить территорию вокруг нее.

В четверг, 3 ноября, в районе площади Калинина установят 22 противотаранных грузовика из-за мероприятий по случаю открытия стелы «Город трудовой доблести». Вечером часть улиц перекроют и изменят маршруты общественного транспорта.

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СтелаПлощадь КалининаГород трудовой доблести
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