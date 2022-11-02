Сияющую стелу на площади Калинина сняли с высоты в Новосибирске — эффектное видео
Торжественное открытие будет завтра
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Стелу «Новосибирск — город трудовой доблести» сняли с высоты — вчера на площади Калинина включили подсветку памятника.
Видео опубликовали в группе «Новосибирск 24/7» во «ВКонтакте». Сверху стела выглядит очень эффектно.
В четверг, 3 ноября, в районе площади Калинина установят 22 противотаранных грузовика из-за мероприятий по случаю открытия стелы «Город трудовой доблести». Вечером часть улиц перекроют и изменят маршруты общественного транспорта.