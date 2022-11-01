На 30-метровой стеле на площади Калинина включили подсветку
Открытие стелы состоится 3 ноября
В Новосибирске специалисты подключили подсветку на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести» на площади Калинина. Фотографии светящегося памятного знака опубликовала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
— Готовимся к открытию стелы «Город трудовой доблести»! Сегодня уже подключили подсветку, — написала Анна Терешкова.
Всего на стелу новосибирские власти потратили 149 миллионов рублей. Устанавливать памятный знак в Новосибирске начали в середине октября,
Открытие памятного знака запланировано на 3 ноября в 19:00. В этот день на пл. Калинина пройдет торжественный митинг, посвященный открытию стелы.
Из-за праздничных мероприятий на Красном проспекте частично перекроют движение, а в районе площади установят 22 противотаранных грузовика.