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На 30-метровой стеле на площади Калинина включили подсветку

Открытие стелы состоится 3 ноября

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Открытие стелы пройдет 3 ноября в 19:00

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В Новосибирске специалисты подключили подсветку на стеле «Новосибирск — Город трудовой доблести» на площади Калинина. Фотографии светящегося памятного знака опубликовала в своем телеграм-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

— Готовимся к открытию стелы «Город трудовой доблести»! Сегодня уже подключили подсветку, — написала Анна Терешкова.

Всего на стелу новосибирские власти потратили 149 миллионов рублей. Устанавливать памятный знак в Новосибирске начали в середине октября, 31-го числа мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о завершении работ. Специалистам осталось завершить благоустройство прилегающей территории.

Открытие памятного знака запланировано на 3 ноября в 19:00. В этот день на пл. Калинина пройдет торжественный митинг, посвященный открытию стелы.

Из-за праздничных мероприятий на Красном проспекте частично перекроют движение, а в районе площади установят 22 противотаранных грузовика.

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СтелаПлощадь КалининаГород трудовой доблести
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