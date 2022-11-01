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Тема дняЖесткое перекрытие у площади Калинина на 3 ноября
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«Будет жесткое перекрытие»: рядом с площадью Калинина на несколько часов выставят 22 противотаранных грузовика

Красный проспект перекроют 3 ноября

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Стелу будут торжественно открывать 3 ноября

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В районе площади Калинина установят 22 противотаранных грузовика из-за мероприятий по случаю открытия стелы «Город трудовой доблести». Вечером 3 ноября часть улиц перекроют и изменят маршруты общественного транспорта.

— 3 ноября в 11:00 будет возложение цветов на Монументе Славы. Основное мероприятие — в 19:00 на площади Калинина. Сбор людей с 18:00, — напомнила вице-мэр Анна Терешкова во время аппаратного совещания в мэрии.

В мероприятии будут задействованы более 100 волонтеров.

— Будут установлены 22 противотаранных устройства в виде грузовиков от нашего ДЭУ. Установка — от Писарева до Кропоткина по Красному проспекту, и от Кропоткина — жесткое перекрытие до площади Калинина, — сообщил Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Дорожные знаки будут устанавливаться к 16:00, уберут их после 21:00.

— Мягкое перекрытие начинается с 16:00 с Писарева по Красному проспекту — общественный транспорт сможет пройти. А с 17:00 будет жесткое перекрытие. И до окончания мероприятия, до 20:00, — объяснил Константин Васильев.

Напомним, всего на памятный знак новосибирские власти потратили 149 миллионов рублей. Устанавливать стелу на площади Калинина в Новосибирске начали 14 октября.

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ПерекрытияПлощадь КалининаГород трудовой доблести
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