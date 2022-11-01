«Будет жесткое перекрытие»: рядом с площадью Калинина на несколько часов выставят 22 противотаранных грузовика
Красный проспект перекроют 3 ноября
В районе площади Калинина установят 22 противотаранных грузовика из-за мероприятий по случаю открытия стелы «Город трудовой доблести». Вечером 3 ноября часть улиц перекроют и изменят маршруты общественного транспорта.
— 3 ноября в 11:00 будет возложение цветов на Монументе Славы. Основное мероприятие — в 19:00 на площади Калинина. Сбор людей с 18:00, — напомнила вице-мэр Анна Терешкова во время аппаратного совещания в мэрии.
В мероприятии будут задействованы более 100 волонтеров.
— Будут установлены 22 противотаранных устройства в виде грузовиков от нашего ДЭУ. Установка — от Писарева до Кропоткина по Красному проспекту, и от Кропоткина — жесткое перекрытие до площади Калинина, — сообщил Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Дорожные знаки будут устанавливаться к 16:00, уберут их после 21:00.
— Мягкое перекрытие начинается с 16:00 с Писарева по Красному проспекту — общественный транспорт сможет пройти. А с 17:00 будет жесткое перекрытие. И до окончания мероприятия, до 20:00, — объяснил Константин Васильев.
Напомним, всего на памятный знак новосибирские власти потратили 149 миллионов рублей. Устанавливать стелу на площади Калинина в Новосибирске начали 14 октября.