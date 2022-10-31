30-метровую стелу установили в центре площади Калинина — 1 ноября включат панели
Открытие стелы запланировано на 3 ноября
В Новосибирске установили стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести» на площади Калинина. Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, реализация проекта на финишной прямой.
— Завершается благоустройство прилегающей территории, установлены мультимедийные панели — завтра состоится их тестовое включение. Завершим все работы в срок, — рассказал мэр у себя в телеграм-канале.
Уже в этот четверг — 3 ноября — в 19:00 на пл. Калинина пройдет торжественный митинг, посвященный открытию стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести». Из-за мероприятий в час пик частично перекроют движение на Красном проспекте