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В армию отправят даже 30-летних — объясняем, когда в России повысят призывной возраст

Внести поправки в закон о срочной службе предложил министр обороны

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Объясняем за минуту, как в России изменится призыв на срочную службу

Видео: Максим Бутусов / E1.RU

В России готовятся повысить призывной возраст. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. Он предусматривает повышение максимального возраста для призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Если документ пройдет три чтения без правок, то новые правила начнут действовать уже в 2024 году. Что изменится для призывников — рассказываем в видео за одну минуту.

Вот как предлагают повышать возраст призыва:

  • в 2024 году в армию будут призывать с 19 до 30 лет;
  • в 2025 году — с 20 до 30 лет;
  • в 2026-м — с 21 года до 30 лет.

Первым идею поднять призывной возраст озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Разработанный после этого законопроект «О воинской обязанности и военной службе» сохраняет прежние правила отсрочек и зачисления в запас. Напомним, что отсрочку можно получить по учебе, по болезни и по семейным обстоятельствам. В запас военнообязанные попадают после прохождения срочной службы в армии, а также, если отучились в военных вузах или военных учебных центрах, прошли альтернативную гражданскую службу.

С начала специальной военной операции в России уже изменили ряд законов и нормативных актов, которые касаются вооруженных сил. Например, весной 2023 года расширили права и круг задач военкоматов.

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