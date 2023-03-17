В армию отправят даже 30-летних — объясняем, когда в России повысят призывной возраст

В России готовятся повысить призывной возраст. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. Он предусматривает повышение максимального возраста для призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Если документ пройдет три чтения без правок, то новые правила начнут действовать уже в 2024 году. Что изменится для призывников — рассказываем в видео за одну минуту.

