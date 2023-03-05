В России появятся «дети СВО»? Депутаты придумали новую категорию льготников, но не придумали им льготы

В феврале группа депутатов на рассмотрение в Госдуму законопроект «О детях специальной военной операции». Авторы документа, говоря о его актуальности ссылаются на существование льготной категории «Дети войны» и предлагают по аналогии с ней ввести статус «Дети СВО», опираясь на который власти смогут предоставлять льготы. Мы изучили документ и пообщались с авторами законопроекта, чтобы разобраться, кого именно хотят признать детьми спецоперации и чем им планируют помогать в дальнейшем.
Зачем понадобился закон о детях спецоперации?
Авторы законопроекта проводят параллель между предлагаемым статусом «Дети спецоперации» и уже имеющимся «Дети войны», которым обладают люди, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
— В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о «Детях войны», которые в разных субъектах имеют свои льготы, — объясняет один из авторов законопроекта, первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов. — Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие «Дети СВО». Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков.
Кому хотят помогать?
Согласно представленному на сайте Госдумы законопроекту, к категории детей спецоперации предлагается отнести всех несовершеннолетних, проживавших на территориях Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области — после 30 сентября 2022 года. Также к детям спецоперации предлагается отнести жителей тех территорий Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, которые подвергались систематическим обстрелам. Конкретный список населенных пунктов и сроки проживания на обстреливаемых территориях закон не устанавливает.
Чем хотят помогать?
Никаких конкретных мер поддержки или льгот для детей спецоперации закон не предлагает, только возможность для органов власти разрабатывать специальные программы помощи, социальные пособия, услуги и субсидии. Проще говоря, законопроект предлагает ввести категорию «Дети спецоперации» и выдать им удостоверения, а чем им помогать — придумать когда-нибудь потом.
Примут ли закон?
Авторы проекта сами говорят о том, что законы о детях войны в России установлены на региональных уровнях — федеральным законодательством такой категории льготников не предусмотрено. Законодательные инициативы на этот счет не раз предлагались разными партиями, однако не получали поддержки правительства и были отклонены Госдумой. Сейчас законы о детях войны действуют во многих регионах страны, однако меры поддержки везде разные. Например, в Бурятии это ежемесячная выплата 500 рублей, в Ивановской области — выплата тысячи рублей раз в год, а в Чувашии вообще никаких выплат не предусмотрено, только обслуживание вне очереди и преимущество при приеме в организации социального обслуживания.
Отказ в принятии закона на федеральном уровне обуславливают разными причинами, но как минимум одна из них — неясно откуда брать деньги. В отзыве правительства на один из законопроектов о детях войны говорится, что его реализация потребует более
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Закон о детях спецоперации, согласно пояснительной записке к нему, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Проще говоря, авторы подчеркивают, что на реализацию закона не нужны деньги. Что логично, ведь никаких конкретных мер он не предлагает.
Сейчас законопроект только внесен в Госдуму и направлен на рассмотрение в профильный комитет — по вопросам семьи, женщин и детей. Когда и в каком виде он дойдет до первого чтения, неясно. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила, что вопрос поддержки детей, которые стали свидетелями боевых действий, должен подниматься, но «данный законопроект в комитете еще не обсуждался».