В России появятся «дети СВО»? Депутаты придумали новую категорию льготников, но не придумали им льготы

Никаких конкретных мер поддержки или льгот для детей спецоперации закон не предлагает, только возможность для органов власти разрабатывать специальные программы помощи, социальные пособия, услуги и субсидии. Проще говоря, законопроект предлагает ввести категорию «Дети спецоперации» и выдать им удостоверения, а чем им помогать — придумать когда-нибудь потом.



Примут ли закон?

Авторы проекта сами говорят о том, что законы о детях войны в России установлены на региональных уровнях — федеральным законодательством такой категории льготников не предусмотрено. Законодательные инициативы на этот счет не раз предлагались разными партиями, однако не получали поддержки правительства и были отклонены Госдумой. Сейчас законы о детях войны действуют во многих регионах страны, однако меры поддержки везде разные. Например, в Бурятии это ежемесячная выплата 500 рублей, в Ивановской области — выплата тысячи рублей раз в год, а в Чувашии вообще никаких выплат не предусмотрено, только обслуживание вне очереди и преимущество при приеме в организации социального обслуживания.

