Минобороны заявило, что ролики с жалобами российских военных — подделка Украины: новости СВО за 18 февраля

Новые иноагенты

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и школу свободной общественной мысли «Возрождение«*. Школа предлагает курсы по экономике, политологии и социологии, среди ее учителей — иногенты Екатерина Шульман*, Евгений Ройзман*, Федор Крашенинников* и другие.

Как уточняет ведомство, Зубов* «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Лошак*, по данным властей, «распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине».

