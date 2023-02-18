Минобороны заявило, что ролики с жалобами российских военных — подделка Украины: новости СВО за 18 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 18 февраля 2023 года.
Новые иноагенты
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака*, историка Андрея Зубова* и школу свободной общественной мысли «Возрождение«*. Школа предлагает курсы по экономике, политологии и социологии, среди ее учителей — иногенты Екатерина Шульман*, Евгений Ройзман*, Федор Крашенинников* и другие.
Как уточняет ведомство, Зубов* «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти». Лошак*, по данным властей, «распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине».
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Внутренняя политика
Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому росгвардейцы, отличившиеся в ходе спецоперации, смогут наравне с военными получать бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье.
Минобороны предупредило, что из Украины на родственников российских военных пытаются оказывать психологическое давление. По версии ведомства, для этого снимаются постановочные ролики с участием поддельных военнослужащих.
— Примером являются обнаруженные при захвате одного из пунктов управления ВСУ в Запорожской области видеозаписи неудачных дублей постановочных сцен, в которых неустановленные лица в форме одежды ВС РФ в балаклавах жалуются на большие потери в одном из армейских корпусов российской группировки, нехватку боеприпасов и продуктов питания, — говорится в сообщении ведомства.
Россиян призвали «не поддаваться на провокации» и доверять только официальным источникам.
Внешняя политика
В Европе началась Мюнхенская конференция по безопасности. Ключевые тезисы, которые на ней прозвучали:
- британский премьер-министр Риши Сунак пообещал, что его страна поможет Украине получить «самые передовые системы ПВО»;
- канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «каждый, кто может поставлять боевые танки, на самом деле должен это делать»;
- президент Франции Эмманюэль Макрон убежден, что Россия не должна победить в конфликте, а «российское наступление должно провалиться»;
- также, по мнению Макрона, сейчас «не время для диалога» с Россией;
- председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить военную поддержку Украины, чтобы «империалистические планы» Владимира Путина «полностью провалились»;
- представитель Китая Ван И сообщил, что Китай разрабатывает план мирного договора для России и Украины и представит его в ближайшие дни;
- Ван И пообещал, что Китай будет «твердо стоять на стороне мира и диалога»;
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на слова о мире подчеркнул, что для Украины «никакие [территориальные] компромиссы невозможны, ни за малейший квадратный метр».
- генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс должен продолжать всесторонне поддерживать Украину, чтобы не допустить победы России.
Газета Die Welt am Sonntag сообщила, что с начала СВО власти Германии заморозили российские активы на сумму в 5,32 миллиарда евро. Среди них — активы Центробанка, а также подсанкционных физлиц и компаний.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.