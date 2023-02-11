Минюст признал певицу Земфиру иноагентом — вместе с ней список пополнили еще семь человек

Минюст признал иноагентом певицу Земфиру. Кроме нее реестры пополнили: политик Дмитрий Гудков, политолог Аббас Галлямов, активистка Татьяна Намазбаева, автоэксперт Сергей Асланян, Сергей Шпилькин, писательница Александра Казанцева и Анна Ривина — основатель центра «Насилию.нет» (также признан иноагентом).
По поводу Земфиры уточняется, что она «открыто выступала в поддержку Украины». Кроме того, по мнению Минюста, артистка «осуществляла концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».
В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. MSK1.RU собрал на карте места за границей, которые полюбились знаменитостям. После начала специальной военной операции Земфира перебралась во Францию и, по слухам, до сих пор пребывает там.
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