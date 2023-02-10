Архангельских журналистов задержали в поселке, куда должен приехать Путин

— Мои коллеги не были аккредитованы на мероприятия, связанные с приездом президента, поскольку о самой аккредитации не сообщалось публично, и по итогу событие освещают только федеральные СМИ и работающие на администрацию Архангельской области, — прокомментировала главный редактор 29.RU Елена Ионайтис. — Однако у журналистов 29.RU не было цели попасть на закрытые мероприятия, требующие аккредитации. Они должны были сделать со стороны несколько адресных планов предприятия, которое считается в районе главным. В поселке Октябрьском они собирали фактуру для репортажа о том, как там живут люди. Выполняли свою работу, не нарушая законодательство РФ. Я надеюсь, скоро в полиции разберутся, что к чему, и отпустят наших ребят.

