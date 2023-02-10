Архангельских журналистов задержали в поселке, куда должен приехать Путин

Двух журналистов архангельского портала 29.RU задержали в поселке Октябрьском в Устьянском районе. Сегодня туда приезжает президент России Владимир Путин — недавно руководитель главного предприятия района жаловался на ситуацию из-за санкций. Корреспонденты Ярослав Вареник и Антон Данилов собирали информацию для репортажа о том, как сегодня живет поселок, и общались с местными жителями.
Когда журналисты приехали на такси к главному терминалу УЛК (именно на это предприятие должен приехать президент), к ним сразу подошли люди в форме и попросили показать документы. У здания дежурили спецслужбы: спецназ, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, полиция. К одному мужчине люди обращались «генерал», но он был в гражданской одежде. Как рассказали сами журналисты, при них «генерал» подошел к сотруднику ГИБДД и спросил, как вообще допустили, что кто-то смог приехать к терминалу на такси.
— Возможно, задержание связано с тем, что мы взяли такси до УЛК, чтобы посмотреть, как выглядит со стороны главное предприятие поселка и всего района. Таксист высадил нас прямо у терминала. Среди всех, кто официально приехал на предстоящее событие. Минуты две-три мы стояли и считали мелочь, чтобы расплатиться с водителем, и на нас уже тогда все смотрели. Он уехал, а нас почти сразу же приняли. Никто не представился, документы не показали. Ко мне подошел мужчина, забрал телефон и удалил все фото и видео. Сейчас мы находимся в отделении полиции, — рассказал Антон Данилов.
Ярослав успел связаться с редакцией и сообщить, что их привезли в отдел полиции поселка Октябрьского. Журналист также успел передать, что у него забрали перцовый баллончик и пресс-карту.
— Мои коллеги не были аккредитованы на мероприятия, связанные с приездом президента, поскольку о самой аккредитации не сообщалось публично, и по итогу событие освещают только федеральные СМИ и работающие на администрацию Архангельской области, — прокомментировала главный редактор 29.RU Елена Ионайтис. — Однако у журналистов 29.RU не было цели попасть на закрытые мероприятия, требующие аккредитации. Они должны были сделать со стороны несколько адресных планов предприятия, которое считается в районе главным. В поселке Октябрьском они собирали фактуру для репортажа о том, как там живут люди. Выполняли свою работу, не нарушая законодательство РФ. Я надеюсь, скоро в полиции разберутся, что к чему, и отпустят наших ребят.
В пресс-службе УМВД по Архангельской области прокомментировать ситуацию не смогли. В отделении по поселку Октябрьскому ответили главному редактору, что сообщат информацию, как только выяснят причину задержания.