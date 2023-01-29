Почему ограничили доступ к экономической статистике России: новости СВО за 29 января

— Против России ведется гибридная война, в том числе экономическая. В этих условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные, — сказал Песков. — Любые утверждения о том, что он [президент] получает искаженную информацию, неверны. У него есть вся информация, он проводит заседания экономического кабинета практически каждую неделю.



Внешняя политика

Владимир Зеленский ввел санкции химических и транспортных предприятий. В их числе — «Уралкалий», а тикже люди и организации, которые оказывают России содействие в железнодорожных перевозках.