В МИД РФ ответили, примет ли Белоруссия участие в спецоперации: новости СВО за 24 декабря

24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 декабря.
Россия и Белоруссия
В МИД РФ заявили, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации. Задача совместной группировки войск РФ и Белоруссии — дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию республики, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин агентству РИА Новости.
Блокировка «Дождя»*
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» (* признан Минюстом СМИ-иноагентом) на постоянной основе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это было сделано из-за распространения запрещенной информации и фейков про спецоперацию. Сайт доступен российским пользователям только при включенном VPN.
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Импортозамещение
С Нового года начнет работать льготный режим для предприятий, занимающихся импортозамещением в составе промышленных кластеров. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до половины затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера, заявили на сайте кабмина РФ.
Рогозин получил контузию
Дмитрий Рогозин получил контузию и осколочное ранение в спину во время обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщил помощник бывшего главы Роскосмоса.
— У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на
Сообщается, что вскоре Дмитрию Рогозину проведут операцию.
По словам его помощника, еще два пострадавших военных советника находятся в Донецке, они в тяжелом состоянии, третий — в Ростове-на-Дону.
В Белгородской области ранен подросток
В Белгородской области был ранен
— У нас плохая новость: в селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток.
Глава региона призвал родителей быть внимательнее и следить за детьми, особенно в предстоящие праздники и каникулы, так как неосторожность может привести к несчастному случаю.
По его словам, из-за частых обстрелов приграничных сёл некоторые семьи увозят детей в более безопасные места.