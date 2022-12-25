В МИД РФ ответили, примет ли Белоруссия участие в спецоперации: новости СВО за 24 декабря

Россия и Белоруссия

В МИД РФ заявили, что Белоруссия не будет участвовать в спецоперации. Задача совместной группировки войск РФ и Белоруссии — дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию республики, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин агентству РИА Новости.

Блокировка «Дождя»*

Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь» (* признан Минюстом СМИ-иноагентом) на постоянной основе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это было сделано из-за распространения запрещенной информации и фейков про спецоперацию. Сайт доступен российским пользователям только при включенном VPN.