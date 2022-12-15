Льготную ипотеку свернут, пособие беременным увеличат: Путин рассказал о планах госполитики на 2023 год

Владимир Путин 15 декабря провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, во время которого он решил рассказать о планах на следующий год. Президент назвал шесть основных задач, которые будут приоритетными для властей в 2023 году, а также рассказал о новых мерах поддержки для семей и бизнеса. Мы вели онлайн-трансляцию выступления Путина, а в этом тексте собрали основные его заявления.
О льготной ипотеке
Владимир Путин заявил, что жилищное строительство и улучшение жилищных условий граждан — один из приоритетов. Особая роль отводится развитию рынка ипотеки, в том числе программам с государственным участием. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается, но программу будут сворачивать плавно и продлят до 1 июля 2024 года. Ставку повысят с семи до восьми процентов.
Зато расширят доступ к семейной ипотеке: сейчас ее получают семьи, где дети родились начиная с 2018 года, а будут — все семьи, где есть как минимум два ребенка младше 18 лет. Ставка будет шесть процентов.
Для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей введут особые условия: ставка 2% на жилье в новостройках. Это будет инструментом для того, чтобы развернуть строительство.
О демографии
Путин поручил кабмину в начале 2023 года подготовить меры, чтобы переломить резкое снижение рождаемости. И напомнил, что в следующем году изменится система поддержки материнства и детства: большинство пособий будут объединены в единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет (подробнее об этом проекте мы рассказывали ранее). А еще размер пособия для беременных будет увеличен: минимальный составит, как и раньше, половину прожиточного минимума, но появится возможность при необходимости увеличить пособие вдвое.
О зарплатах
Президент говорит, что зарплаты в 2023 году должны вырасти. Среди трудящихся не должно быть бедных людей, правительство должно придумать, как этого добиться, и представить предложения. Пока Владимир Путин поручил с 1 января 2023 года на постоянной основе ввести дополнительную выплату медицинским специалистам первичного звена: до 18 тысяч рублей в зависимости от занятости и квалификации. Эти выплаты президент, впрочем, уже анонсировал неделю назад.
О санкциях
Президент заявил, что против России «развернута беспрецедентная санкционная агрессия», нацеленная на то, чтобы смять нашу экономику, обвалить рубль и спровоцировать разрушительную инфляцию, но этот расчет не оправдался. Правительству и Центробанку удалось стабилизировать ситуацию, а граждане проявили сплоченность. Теперь санкции открывают новые возможности, становятся стимулом для строительства экономики, обладающей полным суверенитетом, нужно добиваться лидерства по ключевым направлениям.
О ключевых задачах
В общей сложности на заседании Совета Владимир Путин обозначил шесть ключевых задач в российской экономике на 2023-й:
- вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень, устранение ограничений в логистике и финансах, рост внешней торговли и инвестиционного взаимодействия;
- укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям в этой сфере, опережающий рост обрабатывающей промышленности;
- обеспечение финансового суверенитета, российская финансовая система должна обеспечить потребности, которые ранее покрывались западными источниками финансирования;
- опережающее развитие инфраструктуры, надо привести в порядок региональные трассы, строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан;
- снижение бедности и неравенства, рост реальных доходов граждан, сокращение разрыва в потенциале регионов, а ключ к повышению доходов — высокий экономический рост и новые хорошо оплачиваемые рабочие места;
- защита материнства и детства, поддержка семей и сбережение народа.