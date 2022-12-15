Льготную ипотеку свернут, пособие беременным увеличат: Путин рассказал о планах госполитики на 2023 год

О льготной ипотеке

Владимир Путин заявил, что жилищное строительство и улучшение жилищных условий граждан — один из приоритетов. Особая роль отводится развитию рынка ипотеки, в том числе программам с государственным участием. 31 декабря действие льготной ипотеки заканчивается, но программу будут сворачивать плавно и продлят до 1 июля 2024 года. Ставку повысят с семи до восьми процентов.

Зато расширят доступ к семейной ипотеке: сейчас ее получают семьи, где дети родились начиная с 2018 года, а будут — все семьи, где есть как минимум два ребенка младше 18 лет. Ставка будет шесть процентов.