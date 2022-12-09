Суд отправил политика Илью Яшина* в колонию на восемь с половиной лет

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (объявлен в России иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии и отправил его на восемь с половиной лет в колонию общего режима. Кроме того, Яшину на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.
Илью Яшина задержали 28 июня 2022 года, когда он прогуливался в парке с журналисткой Ириной Баблоян. Тогда поводом для его задержания стало «невыполнение законного требования сотрудника полиции». В тот же день Яшина отправили под арест на 15 суток.
Позднее стало известно, что на Яшина возбудили уголовное дело по статье о фейках против Российской армии. Поводом для этого стали высказывания экс-депутата об убийствах мирных жителей в Буче, которые он сделал в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале. В доме Яшина провели обыск, а 13 июля его арестовали на два месяца.
В основу уголовного дела лег рапорт офицера Центра «Э» МВД РФ. Этот офицер вместе с экспертом, проводившим лингвистическую экспертизу публикации Яшина, и бывшим испытателем Московского института медико-биологических проблем проходил по делу в качестве свидетеля. На заседании также показали то самое видео, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела. Гособвинитель посчитал вину Ильи Яшина доказанной в полном объеме, отметив, что это подтвердила лингвистическая экспертиза.
Адвокат Ильи Яшина Мария Эйсмонт ранее заявила, что, по мнению защиты, обвинение не сумело доказать ни вину оппозиционера, ни достоверность сведений, которые приводятся в официальной позиции Минобороны. Она напомнила, что Яшина обвиняют в распространении заведомо ложной информации, но даже если она и была таковой, ее подзащитный не знал правды, а лишь высказал собственное мнение.
* 22 июля 2022 года Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.