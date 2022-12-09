Суд отправил политика Илью Яшина* в колонию на восемь с половиной лет

Мещанский суд Москвы признал бывшего муниципального депутата Илью Яшина (объявлен в России иноагентом) виновным в распространении фейков о российской армии и отправил его на восемь с половиной лет в колонию общего режима. Кроме того, Яшину на четыре года запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов.

