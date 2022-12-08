Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал трагедией создание СНГ в 1991 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал трагедией подписание Беловежских соглашений и распад Советского Союза. Так он ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к годовщине даты.
— Думаю, для большинства это трагедия распада Советского Союза. В этом году столетие подписания Союзного договора, съезда Советов, на котором был образован Советский Союз. Великая держава, которая победила в Великой отечественной войне, достигла больших успехов в развитии. В том числе, Западной Сибири и Новосибирска. Советский опыт работы в тяжёлых военных условиях заслуживает того, чтобы воспользоваться им в наше время, — сказал мэр на конференции сегодня, 8 декабря.
Беловежские соглашения — неофициальное название «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (СНГ). Его подписали 8 декабря 1991 года Республика Беларусь, Российская Федерация и Украина. В Соглашении констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
В мае этого года Локоть высказался о необходимости воссоздать пионерскую организацию.