Мэр Новосибирска заявил о необходимости воссоздать пионерскую организацию

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сегодня необходимо возрождение пионерской организации. Об этом он сказал на торжестве в ДК имени Горького, когда зачитывал речь в честь Дня пионерии.

НГС публикует цитаты из выступления мэра.