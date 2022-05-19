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Мэр Новосибирска заявил о необходимости воссоздать пионерскую организацию

Об этом Анатолий Локоть сказал во время празднования Дня пионерии

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19 мая в Новосибирске отметили День пионерии

19 мая в Новосибирске отметили День пионерии

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что сегодня необходимо возрождение пионерской организации. Об этом он сказал на торжестве в ДК имени Горького, когда зачитывал речь в честь Дня пионерии.

НГС публикует цитаты из выступления мэра.

«Сегодня мы отмечаем юбилей организации, через которую прошли поколения нашей страны, — столетие со дня создания пионерской организации имени В. И. Ленина. Это была замечательная школа воспитания и патриотизма, любви к родине».

Пионерия — отличная школа воспитания и патриотизма

Пионерия — отличная школа воспитания и патриотизма

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«Это целая жизнь внутри сообщества: пионерские слеты, общественные работы, например сбор металлолома или благоустройство территорий школ, спортивные соревнования, совместный отдых, пионерские лагеря. Нельзя перечислить то, сколько полезных дел сделали пионеры».

Сегодня идет разговор о воссоздании пионерских отрядов

Сегодня идет разговор о воссоздании пионерских отрядов

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«Сегодня мы снова заговорили о том, чтобы воссоздать эту пионерскую организацию. Я считаю, что это очень важная и нужная сегодня сфера. Поэтому праздник сегодня особенный».

Возможно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о создании таких организаций

Возможно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о создании таких организаций

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«Именно здесь 50 лет назад ребята, те самые пионеры, в 1972 году написали слова обращения к нам, к потомкам, тем, кто сегодня учится в школе, тем, кто сегодня вступает в пионеры. Они написали слова напутствия, мне кажется, что это имеет огромное значение, давайте внимательно отнесемся к этим словам напутствия и будем равняться на тех, кто был до нас, кто заложил эту традицию этих пионерских дел, эту пионерскую организацию».

Сегодня ровно 100 лет со дня создания пионерской организации

Сегодня ровно 100 лет со дня создания пионерской организации

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Два дня назад, 17 мая 2022 года, по сообщению ТАСС, глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что 19 мая в нижнюю палату может быть внесен законопроект о создании единой детско-молодежной организации. По словам Останиной, эта организация по своей структуре будет напоминать пионерию времен СССР.

Сегодня НГС удалось побывать на праздновании Дня пионерии — прочитать и посмотреть фото можно в нашем репортаже.

Анатолий Локотьпионерия
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