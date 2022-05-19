В Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени: публикуем, что было в ней
Послание из капсулы во время празднования Дня пионерии зачитали сами авторы
Сегодня, 19 мая, в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени — это произошло в ДК имени Горького, где отмечали 100-летие пионерии.
На мероприятии побывали корреспонденты НГС: смотрим, как оно прошло и что было в капсуле, которую замуровывали в стену Дома культуры.
Возможность достать памятную капсулу выпала депутат молодежного парламента и старшему пионервожатому Новосибирской области Михаилу Лаврентьеву и члену совета молодежного парламента Виталию Саликову. Под торжественную музыку капсулу изъяли из стены Дома культуры. Зачитать текст послания смогли сами авторы, которые присутствовали на мероприятии.
Публикуем небольшие отрывки из послания пионеров.
«Сегодня большой праздник, страна отмечает 50-летие Всесоюзной пионерской организации им.
«Наша детская коммунистическая организация объединяет 23 миллиона юных ленинцев, в ее рядах выросли пионеры-герои, чьи имена знает весь народ: Павлик Морозов <...> А сколько еще славных имен, чья жизнь стала для нынешних мальчишек и девчонок примером для подражания!»
«Верность коммунистическим идеалам — вот истоки жизненности пионерии, той любви и уважения, которые она завоевала у нашего народа с первых дней своего рождения».
— В то время я был секретарем комитета комсомола завода химконцентратов. То послание, что сейчас было прочитано, мы придумывали и писали недолго. Самое главное для нас было донести мысль о важности пионерской работы, что эта школа важна и нужна и по сей день. Поэтому я считаю, что пионерскую организацию нужно было уже давно возродить. Мы хотели, чтобы люди будущего были лучше нас, работали над собой и занимались тем, что им интересно. И действительно, сейчас люди ничуть не хуже, а в чем-то и лучше, чем были мы, — поделился с НГС один из авторов послания Павел Митякин.
После того как было зачитано послание, под руководством старшего пионервожатого Михаила Лаврентьева школьники торжественно произнесли клятву пионера. А затем взрослые помогли детям завязать главный символ пионеров — красный пионерский галстук.
На торжественном мероприятии также побывал и мэр города Анатолий Локоть. Мэр поздравил горожан с юбилеем пионерской организации, рассказав, что пионерия — это замечательная школа воспитания патриотизма и любви к родине.
— Мы собрались у ДК им. Горького, потому что 50 лет назад те самые пионеры написали обращение к нам — будущему поколению, тем, кто вступит сегодня в пионеры. В этом обращении мы найдем слова напутствия, и я считаю, что к ним нужно отнестись с должным вниманием, мы должны равняться на тех, кто был до нас, кто заводил эту прекрасную традицию пионерских дел, — призвал будущих пионеров Анатолий Локоть.
Напомним, что Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — это массовая детская организация в СССР, появившаяся 19 мая 1922 года. С тех пор 19 мая отмечают как День пионерии. К одному из прошлых Дней пионерии НГС подготовил увлекательный тест, пройдя который можно узнать, достойны ли вы носить красный галстук, значок «Всегда готов!» и ходить под звуки горна.