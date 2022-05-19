В Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени: публикуем, что было в ней

Сегодня, 19 мая, в Новосибирске вскрыли 50-летнюю капсулу времени — это произошло в ДК имени Горького, где отмечали 100-летие пионерии.

На мероприятии побывали корреспонденты НГС: смотрим, как оно прошло и что было в капсуле, которую замуровывали в стену Дома культуры.