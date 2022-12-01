В России запретили писать о спецоперации? Изучаем приказ ФСБ, который вступил в силу 1 декабря

1 декабря в России вступает в силу приказ ФСБ, который за последние несколько недель наделал много шума. Этот документ утверждает прилагающийся к нему перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. В нем 60 пунктов, среди которых, к примеру, прогнозы развития военно-политической обстановки, сведения о прохождении службы конкретным человеком и о мобилизации, о закупках для нужд войск и многом другом. Неужели теперь ни о чем из перечисленного в перечне нельзя будет говорить и писать, чтобы случайно не выдать потенциальную тайну потенциальным иностранным шпионам? Чтобы разобраться, мы изучили документ вместе с юристом.

