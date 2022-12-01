В России запретили писать о спецоперации? Изучаем приказ ФСБ, который вступил в силу 1 декабря

1 декабря в России вступает в силу приказ ФСБ, который за последние несколько недель наделал много шума. Этот документ утверждает прилагающийся к нему перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны. В нем 60 пунктов, среди которых, к примеру, прогнозы развития военно-политической обстановки, сведения о прохождении службы конкретным человеком и о мобилизации, о закупках для нужд войск и многом другом. Неужели теперь ни о чем из перечисленного в перечне нельзя будет говорить и писать, чтобы случайно не выдать потенциальную тайну потенциальным иностранным шпионам? Чтобы разобраться, мы изучили документ вместе с юристом.
Что это за приказ ФСБ?
Федеральная служба безопасности выпустила приказ
А раньше кто решал, если приказ только сейчас выпустили?
Да собственно ФСБ и решала — аналогичный перечень ведомство выпускало, например, 28 сентября 2021 года. Тот документ действовал до сегодняшнего дня, пока не вступил в силу новый, и действительно был очень похож. К примеру, пункты о психологическом климате в войсках и законности в прежнем документе тоже были. Но, очевидно, не привлекли внимания общественности прошлой осенью, когда общественно-политическая картина выглядела сильно иначе.
Что же тогда поменялось?
Самые существенные изменения в последнем,
— Для большинства людей приказ ФСБ ничего не меняет, он не накладывает новых санкций или запретов, только конкретизирует деятельность иностранных агентов, — говорит юрист Евгений Крылов.
Однако сам приказ ФСБ — это всего лишь документ, который необходим для работы основного иноагентского закона, который вступает в силу с 1 декабря: «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он предполагает, что иноагентами могут признать не только, если человек или организация получает деньги от иностранцев, но и соглашается на получение организационно-методической, научно-технической и иной помощи. Кроме того, иностранным влиянием могут счесть «оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
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То есть говорить о спецоперации в соцсетях всё-таки можно?
Скажем так: конкретно этот обсуждаемый сейчас документ ничего в этой сфере не меняет. Но другие законы, к примеру, о фейках или дискредитации армии всё еще действуют.
— Приказ ФСБ никаких санкций не накладывает. Санкции предусмотрены КОАП или УК РФ, — говорит юрист. — Если по мнению правоохранительных органов некая опубликованная информация будет дискредитировать ВС РФ — вам вменят соответствующую статью и будут судить, могут наказать. Но именно этот приказ ФСБ к этому отношения не имеет.