В школах будут рассказывать о «преступлениях киевского режима»: новости вокруг СВО за 20 ноября

Внешняя политика

Министр обороны США Ллойд Остин выступил на Форуме по безопасности. Он заявил, что НАТО является оборонительным союзом и «не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы» и что они не будут втянуты в конфликт на Украине.

— Но мы будем поддерживать Украину, — передает слова Остина ТАСС. — Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, продолжим укреплять коллективную оборону НАТО и сдерживание.

