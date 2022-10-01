Путин перенес дату осеннего призыва. Он начнется на месяц позже
Президент подписал соотвествующий указ
Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября. На службу призовут 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Дата окончания призыва осталась прежней — 31 декабря.
Мы разбирались, кого будут призывать в армию, а кому положена отсрочка.
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