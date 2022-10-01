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Спецоперация на Украине

Путин перенес дату осеннего призыва. Он начнется на месяц позже

Президент подписал соотвествующий указ

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Период призыва сократился на месяц

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Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым осенний призыв начнется на месяц позже — 1 ноября. На службу призовут 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Дата окончания призыва осталась прежней — 31 декабря.

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Мы разбирались, кого будут призывать в армию, а кому положена отсрочка.

Военкоматы, кроме набора призывников, сейчас сильно загружены работой по мобилизации, которую объявил Владимир Путин в связи со спецоперацией на Украине. Значительную часть необходимых вещей мобилизованным предлагают взять из дома. Изучите минимальную комплектацию для аптечки призванного из запаса. В полиции уверяют: пока нет речи о том, что полицейские будут вручать повестки на улице.

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