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Путин поднял зарплату себе, Мишустину и министрам

Президент подписал указы об индексации вознаграждения лицам на государственных должностях

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Последний раз Владимир Путин отчитывался о своих официальных доходах в апреле

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Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации в 1,04 раза — то есть на 4%. Среди них председатель правительства и его заместитель, председатель Совфеда и его заместитель, председатель Госдумы и его первый заместитель, генпрокурор, председатель Верховного суда, секретарь Совбеза, председатели Избиркома и Центробанка и другие. Должность самого президента тоже государственная, так что и у него зарплата вырастет. Также отдельным указом подняли зарплаты министров, сотрудников аппарата президента и других федеральных чиновников.

Последний раз Владимир Путин официально отчитывался о доходах в апреле этого года — за прошлый. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в прошлом году 10 202 616 рублей. При этом годом ранее доход главы государства составил 9 994 692 рубля.

Владимир ПутинМихаил МишустинГосслужащиеДеньгиЗарплатыМинистры
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