Путин поднял зарплату себе, Мишустину и министрам
Президент подписал указы об индексации вознаграждения лицам на государственных должностях
Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат лицам, занимающим государственные должности в Российской Федерации в 1,04 раза — то есть на 4%. Среди них председатель правительства и его заместитель, председатель Совфеда и его заместитель, председатель Госдумы и его первый заместитель, генпрокурор, председатель Верховного суда, секретарь Совбеза, председатели Избиркома и Центробанка и другие. Должность самого президента тоже государственная, так что и у него зарплата вырастет. Также отдельным указом подняли зарплаты министров, сотрудников аппарата президента и других федеральных чиновников.
Последний раз Владимир Путин официально отчитывался о доходах в апреле этого года — за прошлый. Согласно декларации, Владимир Путин заработал в прошлом году