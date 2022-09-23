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Спецоперация на Украине

Голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начались в НСО

На избирательных участках голосовать можно будет только один день

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Избирательная комиссия Новосибирской области предоставляет помещения, всё нужное оборудование

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Голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начались в НСО. Как сообщает Избирательная комиссия Новосибирской области в своей официальной группе во «ВКонтакте», с 23 по 26 сентября оно пройдет вне помещения для голосования.

27 сентября будут организованы четыре избирательных участка.

Ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир»:

• зарубежная участковая комиссия Луганской Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Херсонской области.

Красный проспект, 72, Авиационный колледж:

• зарубежная участковая комиссия Донецкой Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Запорожской области.

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Избирательная комиссия Новосибирской области предоставляет помещения, всё нужное оборудование, в том числе стационарные и переносные ящики, а также ширмы и сейф-пакеты.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России.

ДНР и ЛНРГолосованиеРеферендум
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