Голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начались в НСО
На избирательных участках голосовать можно будет только один день
Голосования на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей начались в НСО. Как сообщает Избирательная комиссия Новосибирской области в своей официальной группе во «ВКонтакте», с 23 по 26 сентября оно пройдет вне помещения для голосования.
27 сентября будут организованы четыре избирательных участка.
Ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир»:
• зарубежная участковая комиссия Луганской Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Херсонской области.
Красный проспект, 72, Авиационный колледж:
• зарубежная участковая комиссия Донецкой Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Запорожской области.
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Избирательная комиссия Новосибирской области предоставляет помещения, всё нужное оборудование, в том числе стационарные и переносные ящики, а также ширмы и сейф-пакеты.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России.