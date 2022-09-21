«Компромиссы не готовы рассматривать»: Андрей Травников высказался о вхождении Мариуполя и Беловодска в состав России
Ранее губернатор НСО был в Донбассе с рабочим визитом
Сегодня, 21 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России.
Андрей Травников ответил на вопрос о том, зачем посещал территорию ДНР и ЛНР. По словам губернатора, это была официальная поездка. Во время визита он проконтролировал ход работ в Беловодском районе, где находятся специалисты из Новосибирска, обсудил с руководством республики актуальные проблемы. Также он оказал моральную поддержку жителям.
— В целом могу сказать, что и в Мариуполе, и в Беловодске люди живут только одним — вхождением в состав Российской Федерации. Причем, прямым текстом, никакие компромиссы не готовы рассматривать. «Мы ждем — не дождемся референдума, хотим подтвердить вхождение в состав России». Я с удовольствием ловлю новости о том, что дата референдума определена, — заявил глава региона во время прямого эфира на канале «ОТС».
В эфире губернатор также ответил на вопросы жителей региона. НГС собрал всё самое важное в онлайн-трансляции.