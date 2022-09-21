Дороги, школы и четвертый мост: Андрей Травников отвечает на вопросы жителей НСО
Прямой эфир с губернатором
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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляцию проведут на канале ОТС — она начнется в 12:00 сегодня, 21 сентября.
Когда отремонтируют дороги? Где построят новые школы? Когда откроют четвертый мост? Как движется строительство нового ЛДС? Эти и другие не менее важные вопросы присылают жители до эфира.
Мы ведем текстовую расшифровку беседы. Если вам неудобно читать ее здесь, то переходите в наш Telegram-канал. Не забудьте подписаться.
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Осталось несколько минут до начала эфира. Какой вопрос вы бы задали губернатору?
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