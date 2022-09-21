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Дороги, школы и четвертый мост: Андрей Травников отвечает на вопросы жителей НСО

Прямой эфир с губернатором

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляцию проведут на канале ОТС — она начнется в 12:00 сегодня, 21 сентября.

Когда отремонтируют дороги? Где построят новые школы? Когда откроют четвертый мост? Как движется строительство нового ЛДС? Эти и другие не менее важные вопросы присылают жители до эфира.

Мы ведем текстовую расшифровку беседы. Если вам неудобно читать ее здесь, то переходите в наш Telegram-канал. Не забудьте подписаться.

Александра Бруня

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Осталось несколько минут до начала эфира. Какой вопрос вы бы задали губернатору?

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Андрей ТравниковГубернаторПрямой эфир
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