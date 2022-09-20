Срок за неявку по повестке в период мобилизации и другие новости вокруг спецоперации за 20 сентября

До вступления в законную силу законопроект должен пройти одобрение в Совете Федерации, а затем — подписан президентом. В чем смысл нового закона, мы подробно разобрали в этом материале.



Банки Турции перестали принимать карту «Мир»

Крупнейшие банки Турции Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживание российских карт «Мир». Как сообщает Bloomberg, это решение было принято на фоне возможного введения санкций США.

15 сентября Минфин Соединенных Штатов заявил, что готов вводить санкции для стран, в которых можно использовать платежную систему «Мир». В тот же день в Financial Times сообщили, что США и ЕС давят на Турцию, чтобы страна не давала возможностей России уклоняться от санкций, и призывают Анкару приостановить использование системы «Мир» в банках.

