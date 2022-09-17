Израиль нанес удары по аэропорту Дамаска. Погибли пять человек
Cирийская ПВО отражает ракетную атаку
Израиль нанес удар по столице Сирии Дамаска, сообщает агентство Reuters. При атаке на аэропорт и южные окрестности столицы погибли пять человек.
По данным агентства, сирийские средства противовоздушной обороны «перехватили атаку и сумели сбить большую часть ракет». Первым об атаке сообщило государственное телевидение Сирии.
31 августа Израиль нанес ракетный удар по другому аэропорту Сирии — Алеппо. На что глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что руководство страны «играет с огнем» и рано или поздно поплатится за это.
— Сирия не будет молчать после неоднократных израильских атак, а израильтяне рано или поздно поплатятся за это. Израиль играет с огнем и подвергает региональную военную обстановку и безопасность риску эскалации, — приводят слова политика агентство SANA.
В результате атаки на Алеппо никто не пострадал, был причинен только материальный ущерб.