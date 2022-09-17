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Израиль нанес удары по аэропорту Дамаска. Погибли пять человек

Cирийская ПВО отражает ракетную атаку

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Звуки взрывов стали слышны около 03:30

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Израиль нанес удар по столице Сирии Дамаска, сообщает агентство Reuters. При атаке на аэропорт и южные окрестности столицы погибли пять человек.

По данным агентства, сирийские средства противовоздушной обороны «перехватили атаку и сумели сбить большую часть ракет». Первым об атаке сообщило государственное телевидение Сирии.

31 августа Израиль нанес ракетный удар по другому аэропорту Сирии — Алеппо. На что глава сирийского МИД Фейсал Микдад заявил, что руководство страны «играет с огнем» и рано или поздно поплатится за это.

— Сирия не будет молчать после неоднократных израильских атак, а израильтяне рано или поздно поплатятся за это. Израиль играет с огнем и подвергает региональную военную обстановку и безопасность риску эскалации, — приводят слова политика агентство SANA.

В результате атаки на Алеппо никто не пострадал, был причинен только материальный ущерб.

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ИзраильПВОСирияДамаск
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