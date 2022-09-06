«Не возьму даже ежегодный отпуск»: Рамзан Кадыров объявил, что не собирается покидать пост главы Чечни
Политик решил «положить конец всем разговорам»
Рамзан Кадыров объявил, что не собирается покидать пост главы Чечни. Для того чтобы разъяснить, что именно он имел в виду под словами о «бессрочном отпуске», политик записал 13-минутное видеообращение.
Кадыров подчеркнул, что хочет «разрядить атмосферу» и «положить конец всем разговорам». Он объяснил, что в день первого обращения наткнулся на публикацию, в которой его называли «долгожителем» среди глав регионов. Должность президента Чеченской Республики Кадыров занимает уже 15 лет.
— Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и «долгожитель» — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель, — подписал видео политик. — На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск.
По мнению Кадырова, в период спецоперации «нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов».