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Певец Андрей Макаревич и еще 10 человек попали в списки иноагентов

Реестр не обновляли с конца июля

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Андрей Макаревич — советский рок-музыкант

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Сегодня, 2 сентября, Минюст включил в список иноагентов еще одиннадцать человек. Среди них — артист Андрей Макаревич.

Также реестр дополнили телеведущий Михаил Шац, журналистка Катерина Гордеева, главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов, блогер Кирилл Федоров, журналист Сергей Лойко, муниципальный депутат Юлия Галямина, политолог Сергей Медведев, украинский журналист Дмитрий Гордон, юрист Иван Жданов, бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

Последний раз реестр обновлялся 29 июля. Тогда Минюст признал иноагентами писателя Дмитрия Быкова и журналистов Евгению Альбац и Митю Алешковского.

Андрей МакаревичМинюстИноагентыОбществоСМИ-иноагентыРеестр иностранных агентов
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