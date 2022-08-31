Скончался последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев
Единственному в истории президенту СССР был 91 год
30 августа скончался Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на ЦКБ.
— Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, — сказали в ЦКБ.
Ранее в СМИ появлялась информация, что у Михаила Горбачева были проблемы с почками. Периодически экс-президента возили на гемодиализ — внепочечное очищение крови при острой и хронической почечной недостаточности.
Михаил Сергеевич Горбачев был первым лицом СССР с 1985 по 1991 год. К периоду его правления относятся такие знаковые для страны события, как окончание Холодной войны, «Перестройка» (масштабная попытка реформирования советской системы), распад Советского Союза и военного Варшавского блока, который 36 лет поддерживал биполярность мировой политики.
Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11-ти союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР. Следующие 30 лет он активно участвовал в общественной жизни России и писал книги.
Деятельность Михаила Горбачева на посту генсека до сих пор неоднозначно воспринимается и соотечественниками, и за рубежом. Однако в целом на Западе его фигура чаще оценивается положительно, чем на родине.