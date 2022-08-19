Новые взрывы в Крыму: новости вокруг спецоперации за 19 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 августа.

Новые взрывы в Крыму

В ночь на 19 августа в Крыму сработали системы ПВО и прогремели взрывы. По предварительным данным, сначала российские военные сбили два украинских беспилотника в Керчи, а примерно через полтора часа произошли взрывы в Севастополе.