Евросоюз обсудит сокращение выдачи шенгена россиянам: новости вокруг спецоперации за 18 августа

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 18 августа.



Переговоры во Львове

В украинском Львове прошли трехсторонние переговоры президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Встреча продлились около 40 минут, однако ее закрыли для СМИ.