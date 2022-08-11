Россиянам запретили въезд в Эстонию с шенгеном, выданным этой страной
Однако предусмотрены исключения
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Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу через неделю.
— Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию, — цитирует РБК главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.
В сообщении МИД сказано, что в некоторых случаях для россиян будут предусмотрены исключения, однако пока не уточняется, в каких именно.
Власти Эстонии также хотят запретить въезд в страну для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.