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Россиянам запретили въезд в Эстонию с шенгеном, выданным этой страной

Однако предусмотрены исключения

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Эстония хочет ввести запрет на въезд и для любых других россиян с шенгеном

Эстония хочет ввести запрет на въезд и для любых других россиян с шенгеном

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Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает эстонское министерство иностранных дел. Запрет вступит в силу через неделю.

— Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию, — цитирует РБК главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

В сообщении МИД сказано, что в некоторых случаях для россиян будут предусмотрены исключения, однако пока не уточняется, в каких именно.

Власти Эстонии также хотят запретить въезд в страну для россиян, получивших шенгенские визы в других странах. Этот вопрос планируется рассмотреть позже.

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