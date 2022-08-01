Удар по Севастополю, вывоз украинского зерна и другие новости вокруг спецоперации за 31 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 июля.
Вывоз украинского зерна
Вывоз зерна с Украины может начаться уже 1 августа. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, осталось решить несколько технических моментов.
Телеканал CNN Turk, в свою очередь, сообщил, что первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми культурами с Украины прибудет в Турцию 3 августа. Караван при этом будут сопровождать беспилотники, а в Стамбуле представители Совместного координационного центра по вывозу зерна будут отслеживать передвижение судов с помощью спутников.
Латвия отменит упрощенный формат поездок для россиян
С 1 августа действие соглашения России и Латвии об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов будет приостановлено. Такое решение приняло латвийское правительство, сообщает портал tv.net. Соглашение действовало с 2010 года.
В МИД Латвии сообщили, что Россия уже закрыла консульство в Пскове, которое выдавало для них визы. Ранее Эдгарс Ринкевичс призывал Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам, однако достичь соглашения не удалось.
Удар по Севастополю
Утром 31 июля по Севастополю нанесли удар, в результате которого пострадали пять человек. После этого в городе ввели желтый уровень террористической опасности.
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— Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Из-за нападения в городе отменили празднование ко Дню Военно-морского флота, жителей попросили остаться дома, но не паниковать.