Удар по Севастополю, вывоз украинского зерна и другие новости вокруг спецоперации за 31 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 31 июля.



Вывоз украинского зерна

Вывоз зерна с Украины может начаться уже 1 августа. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, осталось решить несколько технических моментов.