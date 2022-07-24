Запорожская область войдет в состав России? Главные новости вокруг спецоперации за 23 июля
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня.
Сегодня подводим итоги 23 июля.
Уголовная ответственность за российские паспорта
Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому все граждане Украины будут получать российское гражданство в упрощенном порядке.
Улицу Льва Толстого на Украине переименовали
В Закарпатской области Украины совет города Хуст переименовал улицу Льва Толстого. Теперь она будет называться именем объявившего о своей отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
— Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса, — сообщила Верховная рада.
Об избавлении от российских имен в названиях улиц, переулков и площадей страна говорила еще в июне. Изменения претерпят более 300 объектов.
Рейтинг Украины дошел до преддефолтного
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». При этом представители корпорации не исключают, что снижение может дойти и до «RD» (ограниченный дефолт).
Это решение связано с планами договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.
Началась аккредитация украинских школ по российским стандартам
В городе Энергодар Запорожской области одна из школ начала получать аккредитацию. Теперь учебное заведение готовится с 1 сентября обучать детей по российским стандартам. Об этом сообщил директор школы Энергодара Вадим Каретников.
— Мы сейчас разрабатываем устав и готовим другую необходимую документацию. На российскую систему образования сейчас идет подбор педагогов. Составляем списки обучения педагогов в Республике Крым, — сообщил Вадим Каретников информационному агентству ТАСС.
При этом изучение украинского будет доступно — в рамках дисциплины «родной язык».
IMAX ушла из России
Корпорация IMAX, которая предоставляла широкоформатные фильмы, покинула Россию с 1 июня. Об этом сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
— Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены, соответственно, руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве, переехал в Лондон, — сообщил Исаев.
Запорожская область — в состав РФ?
В Запорожской области подписали указ о проведении избирательной комиссии о вхождении в состав РФ. При этом все предыдущие органы, которые занимались организацией выборов, прекратили существование.
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— По инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ. Сейчас мы ведем подготовительную работу. Причем сразу в нескольких плоскостях, одна из которых — законодательная, — написал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
Референдум состоится осенью.