Запорожская область войдет в состав России? Главные новости вокруг спецоперации за 23 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня.

Сегодня подводим итоги 23 июля.



Уголовная ответственность за российские паспорта

Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом в своем telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.