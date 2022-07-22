Власти объяснили, почему запрещают называть спецоперацию войной: новости вокруг СВО за 21 июля

Прокурор также подчеркнул, что объявление войны предполагает наступление правовых последствий, таких как мобилизация населения, введение комендантского часа и других.

В ЛНР запретили Google

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что власти самопровозглашенной республики решили запретить поисковик Google.

— Западные интернет-платформы — такие же ракетные системы залпового огня, только информационного. Главным оружием, к сожалению, становится Google: количество фейков и экстремистских материалов здесь только увеличивается, и никакие штрафы и решения суда для них роли не играют, — сказал политик.

