У российского премьер-министра добавится заместителей
Кандидатуру нового вице-премьера должна согласовать Госдума
Владимир Путин подписал указ, согласно которому у председателя правительства добавится заместителей — с сегодняшнего дня должность Министра промышленности и торговли становится вице-премьерской. Таким образом, у премьера будет
О дополнительном заседании Государственной думы стало известно на днях. В начале июля Госдума завершила весеннюю сессию и депутаты отправились на каникулы. Однако позже решили ненадолго вернуться к работе. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты получили за последние
— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — заявил Володин.
Потенциальный вице-премьер Денис Мантуров занимает должность министра промышленности и торговли с 2012 года. До этого он несколько лет был заместителем министра. До работы в правительстве Мантуров работал в сфере авиации, позже занимал руководящие должности в Государственной инвестиционной корпорации и объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».