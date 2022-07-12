У российского премьер-министра добавится заместителей

Потенциальный вице-премьер Денис Мантуров занимает должность министра промышленности и торговли с 2012 года. До этого он несколько лет был заместителем министра. До работы в правительстве Мантуров работал в сфере авиации, позже занимал руководящие должности в Государственной инвестиционной корпорации и объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».

