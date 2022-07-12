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У российского премьер-министра добавится заместителей

Кандидатуру нового вице-премьера должна согласовать Госдума

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Теперь у Михаила Мишустина будет <nobr class="_">11 замов</nobr>

Теперь у Михаила Мишустина будет 11 замов

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому у председателя правительства добавится заместителей — с сегодняшнего дня должность Министра промышленности и торговли становится вице-премьерской. Таким образом, у премьера будет 11 заместителей. Ранее в действующем правительстве среди замов премьер-министра не было руководителей профильных ведомств. Сейчас должность главы Минпромторга занимает Денис Мантуров, однако его кандидатуру на пост вице-премьера еще должна согласовать Госдума. Председатель правительства Михаил Мишустин уже внес в Госдуму соответствующее предложение. Депутаты рассмотрят его на внеочередном пленарном заседании 15 июля.

О дополнительном заседании Государственной думы стало известно на днях. В начале июля Госдума завершила весеннюю сессию и депутаты отправились на каникулы. Однако позже решили ненадолго вернуться к работе. Как объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, депутаты получили за последние 2 недели более 80 инициатив по поддержке граждан и экономики и решили рассмотреть их сразу.

— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — заявил Володин.

Потенциальный вице-премьер Денис Мантуров занимает должность министра промышленности и торговли с 2012 года. До этого он несколько лет был заместителем министра. До работы в правительстве Мантуров работал в сфере авиации, позже занимал руководящие должности в Государственной инвестиционной корпорации и объединенной промышленной корпорации «Оборонпром».

Владимир ПутинГосдума РФДенис МантуровМинпромторгМихаил Мишустин
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