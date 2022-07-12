В Госдуме объяснили, зачем будут собираться на экстренное заседание в каникулы: новости вокруг спецоперации за 11 июля

— Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих, — заявил Володин.

Плановые заседания Госдумы должны были возобновиться в конце осени — 6 июля депутаты провели последнее заседание весенней сессии и ушли на каникулы. Володин посоветовал им провести отпуск в республиках Донбасса.

Electrolux Professional уходит из России

Производитель электротехники Electrolux Professional уходит из России. Президент и генеральный директор Альберто Заната объяснил, что компания не сможет продавать продукцию или предлагать услуги в России в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Российские дочерние компании продадут местному руководству.