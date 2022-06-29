Забирать на службу по контракту сразу после школы все-таки не будут: главное о санкциях и спецоперации за 28 июня

Госдума не будет рассматривать возможность военных контрактов сразу после школы

Госдума не будет рассматривать поправки, которые разрешают принимать на контрактную военную службу сразу после окончания школы. Об этом сегодня заявила в своем телеграм-канале глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, в повестке этих поправок нет и в обозримом будущем не ожидается.