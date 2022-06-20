Россия остается без Mango — эта и другие новости вокруг спецоперации на Украине за 19 июня
Что произошло за последние сутки
24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 19 июня.
Mango уходит из России
Испанская компания Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на этом рынке, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники.
Компания договорилась с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 рабочих мест сохранятся.
Мы собрали несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (в том числе и Mango).
Microsoft запретила жителям России загружать Windows
Американская корпорация Microsoft запретила загрузку операционных систем Windows 10 и 11, а также их образцов жителям РФ. При попытке скачивания с официального сайта появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Ошибка сохраняется у всех российских провайдеров.
Официальных заявлений со стороны компании пока не было.
На Украине запретили российскую музыку
Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
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— За это проголосовали 303 депутата. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, — сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
И к новостям спорта: глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.