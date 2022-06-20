Россия остается без Mango — эта и другие новости вокруг спецоперации на Украине за 19 июня

Компания договорилась с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 рабочих мест сохранятся.

Мы собрали несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (в том числе и Mango).



Microsoft запретила жителям России загружать Windows

Американская корпорация Microsoft запретила загрузку операционных систем Windows 10 и 11, а также их образцов жителям РФ. При попытке скачивания с официального сайта появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Ошибка сохраняется у всех российских провайдеров.