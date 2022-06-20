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Спецоперация на УкраинеОбзор

Россия остается без Mango — эта и другие новости вокруг спецоперации на Украине за 19 июня

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Mango 23 года провела на российском рынке

Mango 23 года провела на российском рынке

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24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 19 июня.

Mango уходит из России

Испанская компания Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на этом рынке, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники.

Компания договорилась с несколькими местными партнерами об отказе от 55 магазинов, которые станут франчайзинговыми. 800 рабочих мест сохранятся.

Мы собрали несколько вариантов, где и как можно купить вещи ушедших брендов (в том числе и Mango).

Microsoft запретила жителям России загружать Windows


Американская корпорация Microsoft запретила загрузку операционных систем Windows 10 и 11, а также их образцов жителям РФ. При попытке скачивания с официального сайта появляется сообщение «Возникла проблема с вашим запросом». Ошибка сохраняется у всех российских провайдеров.

Официальных заявлений со стороны компании пока не было.

На Украине запретили российскую музыку

Верховная Рада Украины запретила российскую музыку в медиа и общественном пространстве.

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— За это проголосовали 303 депутата. Также парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из России, — сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

И к новостям спорта: глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что отстранения российских спортсменов из-за ситуации на Украине пока не подлежат пересмотру.

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