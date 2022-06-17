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Спецоперация на Украине

«Евровидение-2023» не станут проводить на Украине

По правилам песенного соревнования, принимать конкурс должна страна, победившая в предыдущем году

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Победители 2022 года — украинский коллектив Kalush Orchestra

Победители 2022 года — украинский коллектив Kalush Orchestra

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Проведение «Евровидения-2023» вместо Украины, скорее всего, отдадут Великобритании, заявили организаторы.

— Стало общеизвестной традицией, что победитель конкурса песни «Евровидение» принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон, включая общественность, — говорится в официальном заявлении EBU — организаторов конкурса.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на Украине, организаторы не видят возможности соблюсти безопасность всех, кто участвует в подготовке и проведении мероприятия.

— В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия EBU теперь начнет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении конкурса песни «Евровидение-2023» года в этой стране.

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Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года были объявлены результаты 66-го конкурса песни «Евровидение-2022», финал которого прошел в итальянском городе Турин. Первое место завоевала Украина: страну представлял Kalush Orchestra с песней Stefania. Россия не принимала участие в «Евровидении» в этом году — организаторы объявили, что конкурс пройдет без нашей страны.

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