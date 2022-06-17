«Евровидение-2023» не станут проводить на Украине
По правилам песенного соревнования, принимать конкурс должна страна, победившая в предыдущем году
Проведение «Евровидения-2023» вместо Украины, скорее всего, отдадут Великобритании, заявили организаторы.
— Стало общеизвестной традицией, что победитель конкурса песни «Евровидение» принимает конкурс в следующем году при условии соблюдения определенных критериев, включая обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех заинтересованных сторон, включая общественность, — говорится в официальном заявлении EBU — организаторов конкурса.
Учитывая ситуацию, сложившуюся на Украине, организаторы не видят возможности соблюсти безопасность всех, кто участвует в подготовке и проведении мероприятия.
— В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия EBU теперь начнет переговоры с Великобританией, занявшей второе место в этом году, о возможном проведении конкурса песни «Евровидение-2023» года в этой стране.
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Напомним, в ночь с 14 на 15 мая 2022 года были объявлены результаты