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Тема дняGoogle ограничил доступ к хранилищу для НГУ
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Спецоперация на Украине

Google ограничил доступ к облачному хранилищу для 27,5 тысячи студентов и преподавателей НГУ

В самом вузе утверждают, что ограничения не повлияют на учебный процесс

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Ранее IT-гигант объявил о прекращении деятельность в России, пообещав при этом сохранить бесплатные сервисы, то есть поиск, видеохостинг YouTube, почту Gmail, карты, операционную систему Android и магазин приложений Play

Ранее IT-гигант объявил о прекращении деятельность в России, пообещав при этом сохранить бесплатные сервисы, то есть поиск, видеохостинг YouTube, почту Gmail, карты, операционную систему Android и магазин приложений Play

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Google прислал уведомление пользователям хранилища Google Workspace for Education об изменении условий использования хранилища в одностороннем порядке. С 22 июля общий объем памяти уменьшается до 100 терабайт. В вузе облачным хранилищем Google пользуется 27 455 студентов и преподавателей.

— По решению УИТ НГУ каждому зарегистрированному пользователю сервиса выделяется 3 гигабайта памяти. Этого объема достаточно для ведения учебной и преподавательской деятельности. Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально, — сообщили в пресс-службе НГУ.

На данный момент помимо хранилища Google Workspace for Education для части рабочих процессов университет использует собственное облачное хранилище, а также рассматривает возможность использования хранилища OneDrive от Microsoft, который предоставляет каждому пользователю 1 терабайт памяти.

19 мая стало известно, что Google покидает Россию: IT-гигант объявил о намерении инициировать банкротство своей российской «дочки».

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— Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России, — говорилось в сообщении компании. — Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета «Google Россия» сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств.

Большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, выехав в Дубай, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с работой компании. Издание уточняет, что другая часть сотрудников решила уволиться из Google и остаться в России.

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