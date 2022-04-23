В Центре занятости населения Новосибирска опровергли дискриминацию объявившего голодовку Зеленского

Сергею Зеленскому 45 лет, он инвалид третьей группы. Мужчина родился и провел всю жизнь в Новосибирске, поэтому считает себя коренным сибиряком. Хотя и вспоминает семейные истории о прадеде-казаке: тот жил в деревне под Киевом. Фамилией, доставшейся ему от предков, Сергей всегда гордился. Но после начала спецоперации она стала его персональным проклятием, убежден он. Однофамильца президента Украины не берут на работу в столице Сибири.



— Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос. Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: «А, это у вас такая же фамилия, как у "наркомана с Украины"?», — ранее объяснил ситуации НГС мужчина.