В Центре занятости населения Новосибирска опровергли дискриминацию объявившего голодовку Зеленского
Таким образом чиновники отреагировали на публикацию НГС
В Центре занятости населения города Новосибирска опровергли дискриминацию гражданина по фамилии при трудоустройстве.
— Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу. В Министерстве труда и социального развития также подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое в соответствии с действующим законодательством будет дан официальный ответ в установленные сроки, — сообщили в ГКУ «Центр занятости населения города Новосибирска».
Сергею Зеленскому 45 лет, он инвалид третьей группы. Мужчина родился и провел всю жизнь в Новосибирске, поэтому считает себя коренным сибиряком. Хотя и вспоминает семейные истории о прадеде-казаке: тот жил в деревне под Киевом. Фамилией, доставшейся ему от предков, Сергей всегда гордился. Но после начала спецоперации она стала его персональным проклятием, убежден он. Однофамильца президента Украины не берут на работу в столице Сибири.
— Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос. Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: «А, это у вас такая же фамилия, как у "наркомана с Украины"?», — ранее объяснил ситуации НГС мужчина.
В итоге Сергей Зеленский объявил голодовку. 22 апреля НГС рассказал его историю. В ответ на этот материал и появились разъяснения Центра занятости населения города Новосибирска.
Кстати, сегодня в редакцию написал один из новосибирских рестораторов. Он попросил телефон Зеленского, заявив, что готов угостить его бесплатным обедом.