СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняОбщегородской субботник прошел в НСК
Все новости
Все новости

В Центре занятости населения Новосибирска опровергли дискриминацию объявившего голодовку Зеленского

Таким образом чиновники отреагировали на публикацию НГС

981

Поделиться

В Центре занятости населения города Новосибирска опровергли дискриминацию гражданина по фамилии при трудоустройстве.

— Сергей Зеленский получал отказы от потенциальных работодателей по объективным причинам, никак не связанным с его фамилией, что подтверждается отметками работодателей на выданных гражданину направлениях на работу. В Министерстве труда и социального развития также подтвердили, что в ведомство поступило обращение гражданина, на которое в соответствии с действующим законодательством будет дан официальный ответ в установленные сроки, — сообщили в ГКУ «Центр занятости населения города Новосибирска».

Сергею Зеленскому 45 лет, он инвалид третьей группы. Мужчина родился и провел всю жизнь в Новосибирске, поэтому считает себя коренным сибиряком. Хотя и вспоминает семейные истории о прадеде-казаке: тот жил в деревне под Киевом. Фамилией, доставшейся ему от предков, Сергей всегда гордился. Но после начала спецоперации она стала его персональным проклятием, убежден он. Однофамильца президента Украины не берут на работу в столице Сибири.

— Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос. Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: «А, это у вас такая же фамилия, как у "наркомана с Украины"?», — ранее объяснил ситуации НГС мужчина.

В итоге Сергей Зеленский объявил голодовку. 22 апреля НГС рассказал его историю. В ответ на этот материал и появились разъяснения Центра занятости населения города Новосибирска.

Кстати, сегодня в редакцию написал один из новосибирских рестораторов. Он попросил телефон Зеленского, заявив, что готов угостить его бесплатным обедом.

По теме (5)

дискриминациятезкиЗеленский
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2