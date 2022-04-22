«Чего тебе родственник не поможет?»: новосибирец Зеленский объявил голодовку из-за дискриминации по фамилии

По словам Сергея, работу он ищет через Центр занятости, но это не спасает его от отказов. За последние полтора месяца Зеленский побывал на трех собеседованиях. Он пытался устроиться в ООО «РЖД-Техсервис», в Дирекцию аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги, а также стать кладовщиком в Новосибирском метрополитене.

При этом вопрос о национальной принадлежности и родственных связях с президентом Украины поднимался на каждом собеседовании, а до трудоустройства дело так и не дошло. Отчаявшись, он даже обратился в ФСБ, чтобы контрразведчики дали ему точный ответ, является ли он родственником Владимиру Зеленскому. Пока те молчат.

Зеленский считает иначе и видит единственным решением своей проблемы голодовку: он собирается отказаться от еды сначала на три дня, а если это не поможет, еще на десять для верности. Уже известил об этом губернатора Новосибирской области и СМИ (заявление имеется в распоряжении редакции). Основных требований у инвалида три.



Он ждет, что область оплатит его переобучение на программиста «в связи с отсутствием рабочих мест в Новосибирске для граждан с фамилией Зеленский», выделения бюджетных средств в размере 10 миллионов рублей единоразово и 3 миллионов рублей ежегодно, а также помещения по улице 1905 года, 12 на организацию детского кружка по изготовлению ручного инструмента. Также он рассчитывает на проведение комплексной проверки квотируемых рабочих мест на всех предприятиях НСО.

