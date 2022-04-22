«Чего тебе родственник не поможет?»: новосибирец Зеленский объявил голодовку из-за дискриминации по фамилии
Однофамильца президента Украины не берут на работу в столице Сибири
Сергею Зеленскому 45 лет, он инвалид третьей группы. Он родился и провел всю жизнь в Новосибирске, поэтому считает себя коренным сибиряком. Хотя и вспоминает семейные истории о прадеде-казаке: тот жил в деревне под Киевом. Фамилией, доставшейся ему от предков, Сергей всегда гордился. Но после начала спецоперации она стала его персональным проклятием, убежден он.
«А ты не родственник?»
— Я в любое место прихожу — и слышу этот вопрос. Сейчас был в администрации нашего губернатора, и мне охранник сказал: а, это у вас такая же фамилия, как у «наркомана с Украины»? — вздыхает мужчина.
По словам Сергея Зеленского, едва он приходит на собеседование, начинаются разговоры о политике. Причем началось это задолго до февраля 2022-го.
— Я пришел на электромонтера в первую городскую больницу устраиваться еще год назад. А главный инженер мне говорит: а чего тебе родственник не поможет?
Теперь трудоустроиться стало еще сложнее — Сергею поставили диагноз «ишемическая болезнь сердца» и дали 3-ю группу инвалидности. Некоторое время он не работал, получал пенсию и лечился, в феврале 2022-го почувствовал себя значительно лучше и решил, что пора возвращаться к труду. Но достаточно быстро Сергей Зеленский обнаружил: во-первых, инвалидов, похоже, не ждут даже там, где по квотам для них созданы рабочие места, а во-вторых, его красивая фамилия теперь звучит как приговор.
— Что делать, если я обращаюсь к руководителю, а он, открывая паспорт, смотрит и говорит: уважаемый, а ты не родственник ли? Все же руководители бюджетных организаций трясутся за свои кресла, и прежде всего они думают всегда: а что будет, если товарища с такой фамилией трудоустроить? А вдруг большой начальник будет недоволен? — рассуждает новосибирец.
По словам Сергея, работу он ищет через Центр занятости, но это не спасает его от отказов. За последние полтора месяца Зеленский побывал на трех собеседованиях. Он пытался устроиться в ООО «РЖД-Техсервис», в Дирекцию аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги, а также стать кладовщиком в Новосибирском метрополитене.
При этом вопрос о национальной принадлежности и родственных связях с президентом Украины поднимался на каждом собеседовании, а до трудоустройства дело так и не дошло. Отчаявшись, он даже обратился в ФСБ, чтобы контрразведчики дали ему точный ответ, является ли он родственником Владимиру Зеленскому. Пока те молчат.
Зеленский считает иначе и видит единственным решением своей проблемы голодовку: он собирается отказаться от еды сначала на три дня, а если это не поможет, еще на десять для верности. Уже известил об этом губернатора Новосибирской области и СМИ (заявление имеется в распоряжении редакции). Основных требований у инвалида три.
Он ждет, что область оплатит его переобучение на программиста «в связи с отсутствием рабочих мест в Новосибирске для граждан с фамилией Зеленский», выделения бюджетных средств в размере 10 миллионов рублей единоразово и 3 миллионов рублей ежегодно, а также помещения по улице 1905 года, 12 на организацию детского кружка по изготовлению ручного инструмента. Также он рассчитывает на проведение комплексной проверки квотируемых рабочих мест на всех предприятиях НСО.
— Я абсолютно психически здоров, я обследован, — уточняет Зеленский, указывая на документы. — Вот буквально на той неделе, пять дней назад я прошел медицинскую комиссию.
Есть и четвертое требование: «Прекратить проявления внутреннего фашизма и нацизма на территории субъекта Федерации по отношению к коренному населению Сибири по признакам "украинец"».
Дело действительно в фамилии?
Специалист компании «РЖД-Техсервис» подтвердил НГС, что Сергей Зеленский приходил на собеседования, но озвучивать причины, по которым он не подошел на должность, не стали. В Дирекции аварийно-восстановительных средств Западно-Сибирской железной дороги косвенно подтвердили факт общения с соискателем, но затем бросили трубку.
В Новосибирском метрополитене заявили, что отвечать на подобные вопросы смогут только после официального обращения. НГС направил запрос, чтобы узнать, почему Зеленский не смог стать кладовщиком в метро.
Мнение юриста
Юрист в сфере медицинского права и охраны труда Евгений Павлов уверяет: отказать соискателю, который пришел на собеседования от Центра занятости населения, просто так не получится — должны быть веские причины.
— По закону работодатель должен отказать в приеме на работу, письменно мотивировав свой отказ. Зацепиться за то, что он Зеленский или инвалид 3-й группы — нельзя, потому что Центр занятости населения должен направлять в те компании, которые по квоте обязаны [инвалида] принять и должны иметь в штате единицу под инвалидность, так скажем, — объясняет юрист.
Должны быть другие основания, например, недостаток образования у кандидата. Тогда устранить его должны в Центре занятости.
— Нужно иметь документы, которые для работодателя будут обязательными на прием этого сотрудника потенциального. <...> Центру занятости, например, предложить письменно: смотрите, отказали три раза, а я хочу работать. Меня не берут, потому что мне не хватает повышения квалификации. Пожалуйста, направьте меня на курсы, я готов их пройти и приступить к работе.
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Пусть [потенциальные работодатели] напишут тогда другие основания для отказа: что из-за того, что он Зеленский его не берут, например, или что он инвалид. Такой отказ даже не он сможет обжаловать, а уже будет Центр занятости населения его права защищать, потому что это — дискриминация, — дал совет Зеленскому Евгений Павлов.
Редакция НГС попыталась узнать в Центре занятости населения Новосибирска причины отказов Сергею, но говорить без официального запроса в Министерство труда и социального развития НСО там отказались — запрос направлен. Также мы направили запрос и в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать требования, которые им направил новосибирец.
Ранее НГС публиковал историю сибирячки, которую не берут на работу из-за возраста.
* Организация запрещена на территории РФ.