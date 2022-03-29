Минобороны пообещало не отправлять весенних призывников в горячие точки

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что бойцы, проходящие срочную службу в армии, не будут направлены к местам ведения вооруженных конфликтов.
— Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании о предстоящем весеннем призыве.
Он также отметил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.
Весенний призыв стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки новобранцев к местам прохождения службы начнутся в третьей декаде мая. Всего в ходе весенней кампании планируется призвать в армию