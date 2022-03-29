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Минобороны пообещало не отправлять весенних призывников в горячие точки

Срочников прошлого года также обещают отправить домой

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Минобороны не планирует привлекать солдат срочной службы в том числе к военной спецоперации на Украине

Минобороны не планирует привлекать солдат срочной службы в том числе к военной спецоперации на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что бойцы, проходящие срочную службу в армии, не будут направлены к местам ведения вооруженных конфликтов.

— Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании о предстоящем весеннем призыве.

Он также отметил, что все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

Весенний призыв стартует в России 1 апреля и продлится до 15 июля. Первые отправки новобранцев к местам прохождения службы начнутся в третьей декаде мая. Всего в ходе весенней кампании планируется призвать в армию 134,5 тысячи человек.

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