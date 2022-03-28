Теперь официально: суд подтвердил безопасность использования Facebook и Instagram

Опубликована мотивировочная часть решения российского суда о признании Meta экстремистской организацией. Из нее следует, что россияне могут и далее пользоваться Facebook и Instagram (соцсетями, запрещенными на территории РФ).
— Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании «Мета» физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности, — говорится в документе.
Напомним, 11 марта Генеральная прокуратура направила в суд заявление о признании Meta (деятельность организации запрещена в РФ) экстремистской организацией, а 21 марта российский суд запретил Facebook и Instagram (деятельность соцсетей запрещена в РФ) и признал корпорацию Meta экстремистской.
— С точки зрения закона, на сегодняшний день ответственности за пользование этим программным продуктом нет, — объяснял после суда юрист Павел Невольниченко. — Тот факт, что вы пользуетесь программным продуктом, не делает вас автоматически экстремистом. Здесь как раз нужно понимать, какую именно тематику вы используете при публикации. Если они касаются исключительно вашей жизни, то здесь, конечно, никаких нарушений не будет. И мы должны как раз понимать, что признаётся экстремистским не сам продукт, а именно разработчик этого программного продукта.
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При этом пользователи из России больше не могут покупать официальную рекламу в этих соцсетях и пользоваться их символикой.
Напомним, что решение суда и запреты не распространяются на мессенджер WhatsApp, который также является приложением от корпорации Meta (организации признана экстремистской и запрещена в РФ).