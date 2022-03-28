Теперь официально: суд подтвердил безопасность использования Facebook и Instagram

— С точки зрения закона, на сегодняшний день ответственности за пользование этим программным продуктом нет, — объяснял после суда юрист Павел Невольниченко. — Тот факт, что вы пользуетесь программным продуктом, не делает вас автоматически экстремистом. Здесь как раз нужно понимать, какую именно тематику вы используете при публикации. Если они касаются исключительно вашей жизни, то здесь, конечно, никаких нарушений не будет. И мы должны как раз понимать, что признаётся экстремистским не сам продукт, а именно разработчик этого программного продукта.

